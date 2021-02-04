У Бердянську розшукали чоловіка, який вбив знайомого на Львівщині / Фото з відкритих джерел

У Бердянську правоохоронці затримали чоловіка причетного до скоєння вбивства на Львівщині. Зловмисник побив до смерті свого знайомого у його власному будинку, після чого втік.