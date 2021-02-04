На Львівщині чоловік побив друга до смерті та втік: його знайшли у Бердянську
У Бердянську розшукали чоловіка, який вбив знайомого на Львівщині / Фото з відкритих джерел
У Бердянську правоохоронці затримали чоловіка причетного до скоєння вбивства на Львівщині. Зловмисник побив до смерті свого знайомого у його власному будинку, після чого втік.
Джерело: поліція Львівщини
Чоловік побив знайомого до смерті 14 січня. До пошуку втікача залучили оперативників карного розшуку та співробітників інших підрозділів поліції Львівської, Київської та Донецької областей.
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Як правоохоронці затримали зловмисника
- Правоохоронці встановили, що 14 січня раніше неодноразово судимий 50-річний чоловік, який не має постійного місця проживання, вбив свого знайомого.
- Зловмисник прийшов в гості до 39-річного жителя одного з сіл Львівщини.
- Між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість жорстоко побив господаря будинку.
- Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям. Він помер на місці події.
- Зловмисник з будинку втік.
- Правоохоронці опитали жителів села й встановили особу втікача.
- До пошуку зловмисника залучили оперативників карного розшуку поліції Львівської, Київської та Донецької областей.
- Правоохоронці знайшли чоловіка у Запорізькій області, у Бердянську.
Що загрожує зловмиснику
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчинення умисного вбивства. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.
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