На Львівщині чоловік побив друга до смерті та втік: його знайшли у Бердянську

У Бердянську правоохоронці затримали чоловіка причетного до скоєння вбивства на Львівщині. Зловмисник побив до смерті свого знайомого у його власному будинку, після чого втік.
Джерело: поліція Львівщини
Чоловік побив знайомого до смерті 14 січня. До пошуку втікача залучили оперативників карного розшуку та співробітників інших підрозділів поліції Львівської, Київської та Донецької областей.
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Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчинення умисного вбивства. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.