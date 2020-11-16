У Жидачеві, що на Львівщині, 15 листопада чоловік через несправну піч отруївся чадним газом і помер. Його тіло знайшла у будинку донька.

Донька знайшла мертвого батька у його будинку близько 3 години дня. Наразі обставини смерті чоловіка встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік отруївся чадним газом

Близько 15:00 місцева жителька зателефонувала до поліції.

Вона розповіла, що знайшла у будинку тіло свого батька без ознак життя.

На місце виклику приїхали слідчі.

Правоохоронці попередньо встановили, що 61-річний чоловік міг померти від отруєння чадним газом через несправну піч.

Зверніть увагу! Чадний газ неможливо побачити чи відчути його запах. Щоб не стати жертвою "тихого вбивці", регулярно перевіряйте газові прилади, вентиляційні канали та димоходи. Це може врятувати ваше життя!

Правоохоронці розслідують смерть чоловіка

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок".

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити обставини події.