На Львівщині чоловік отруївся чадним газом і помер
У Жидачеві, що на Львівщині, 15 листопада чоловік через несправну піч отруївся чадним газом і помер. Його тіло знайшла у будинку донька.
Донька знайшла мертвого батька у його будинку близько 3 години дня. Наразі обставини смерті чоловіка встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловік отруївся чадним газом
- Близько 15:00 місцева жителька зателефонувала до поліції.
- Вона розповіла, що знайшла у будинку тіло свого батька без ознак життя.
- На місце виклику приїхали слідчі.
- Правоохоронці попередньо встановили, що 61-річний чоловік міг померти від отруєння чадним газом через несправну піч.
Правоохоронці розслідують смерть чоловіка
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок".
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити обставини події.
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