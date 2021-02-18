На Львівщині чоловік загинув під колесами потяга сполученням Київ – Івано-Франківськ
На Львівщиі чоловік потрапив під колеса потяга / Фото з відкритих джерел
Біля Ходорова, що на Львівщині, 17 лютого поїзд сполученням Київ – Івано-Франківськ збив 60-річного чоловіка. Постраждалий отримав травми, які були несумісні з життям, та загинув на місці події.
Джерело:ZAXID.NET
Аварія трапилась у селі Чорний Острів, що розташоване за 10 кілометрів від Ходорова. Правоохоронці встановили особу загиблого.
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Як потяг збив чоловіка
- Потяг сполученням Київ – Івано-Франківськ близько 21:10 збив чоловіка.
- Інцидент трапився на зупинці у селі Чорний Острів.
- Вранці наступного дня, 18 лютого, правоохоронцям вдалось встановили особу загиблого.
- Ним виявився 60-річний місцевий житель.
- Через аварію затримка потяга сполученням Київ – Івано-Франківськ становила 25 хвилин.
Правоохоронці проводять розслідування
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами.
Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати усі обставини аварії.
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