На Львівщині чоловік загинув під колесами потяга сполученням Київ – Івано-Франківськ

Біля Ходорова, що на Львівщині, 17 лютого поїзд сполученням Київ – Івано-Франківськ збив 60-річного чоловіка. Постраждалий отримав травми, які були несумісні з життям, та загинув на місці події.

Аварія трапилась у селі Чорний Острів, що розташоване за 10 кілометрів від Ходорова. Правоохоронці встановили особу загиблого.

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Як потяг збив чоловіка

Потяг сполученням Київ – Івано-Франківськ близько 21:10 збив чоловіка.

Інцидент трапився на зупинці у селі Чорний Острів.

Вранці наступного дня, 18 лютого, правоохоронцям вдалось встановили особу загиблого.

Ним виявився 60-річний місцевий житель.

Через аварію затримка потяга сполученням Київ – Івано-Франківськ становила 25 хвилин.

Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами.

Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати усі обставини аварії.

Між залізничними станціями Київ та Івано-Франківськ щодня курсують 7 пасажирських потягів, які їдуть через Львівську область.