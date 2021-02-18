На Львівщині чоловік загинув під колесами потяга сполученням Київ – Івано-Франківськ

Джерело:ZAXID.NET
Біля Ходорова, що на Львівщині, 17 лютого поїзд сполученням Київ – Івано-Франківськ збив 60-річного чоловіка. Постраждалий отримав травми, які були несумісні з життям, та загинув на місці події.
Аварія трапилась у селі Чорний Острів, що розташоване за 10 кілометрів від Ходорова. Правоохоронці встановили особу загиблого.
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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами.
Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати усі обставини аварії.Зверніть увагу! Між залізничними станціями Київ та Івано-Франківськ щодня курсують 7 пасажирських потягів, які їдуть через Львівську область.