На Львівщині чоловік помер від удару струмом: фото
На Львівщині в одному з сіл Сокольського району 28 жовтня знайшли тіло місцевого жителя без ознак життя. Правоохоронці схиляються до думки, що чоловік помер від удару струмом.
Інцидент трапився на одній з місцевих електропідстанцій. За попередньою версією слідства, чоловік помер внаслідок нещасного випадку. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як знайшли тіло чоловіка
- Місцевий житель зателефонував до поліції. Він розповів, що на одній з сільських електропідстанцій знайшов мертвого чоловіка.
- Поліцейські приїхали на місце виклику. Там вони встановили, що загиблий – 53-річний місцевий житель.
- Правоохоронці виявили на тілі чоловіка сліди від ураження електричним струмом.
Справу розслідують правоохоронці
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою, що це, ймовірно, був нещасний випадок.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Поліцейські встановлюють причини та обставини події.
Чоловіка вбило струмом на електропідстанції / Фото поліції Львівщини
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