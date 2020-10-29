На Львівщині в одному з сіл Сокольського району 28 жовтня знайшли тіло місцевого жителя без ознак життя. Правоохоронці схиляються до думки, що чоловік помер від удару струмом.

Інцидент трапився на одній з місцевих електропідстанцій. За попередньою версією слідства, чоловік помер внаслідок нещасного випадку. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як знайшли тіло чоловіка

Місцевий житель зателефонував до поліції. Він розповів, що на одній з сільських електропідстанцій знайшов мертвого чоловіка.

Поліцейські приїхали на місце виклику. Там вони встановили, що загиблий – 53-річний місцевий житель.

Правоохоронці виявили на тілі чоловіка сліди від ураження електричним струмом.

Справу розслідують правоохоронці

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою, що це, ймовірно, був нещасний випадок.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Поліцейські встановлюють причини та обставини події.



Чоловіка вбило струмом на електропідстанції / Фото поліції Львівщини