Як з'ясували слідчі, удар ножем хлопцю завдав його 36-річний дядько, який раніше був судимий. Вони обоє жителі міста Белз, що також на Львівщині. Яка була причина їх суперечки – не повідомляють. 

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  • До поліції звернулися медики.
  • Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
  • Справу розглядають, як умисне тяжке тілесне ушкодження.
  • Підозрюваного затримали того ж дня.
  • Згодом суд має обрати йому запобіжний захід.
  • Тепер зловмиснику загрожує від 5 до 8 років в'язниці.
  • Який стан потерпілого – невідомо.