Як з'ясували слідчі, удар ножем хлопцю завдав його 36-річний дядько, який раніше був судимий. Вони обоє жителі міста Белз, що також на Львівщині. Яка була причина їх суперечки – не повідомляють.
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- До поліції звернулися медики.
- Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- Справу розглядають, як умисне тяжке тілесне ушкодження.
- Підозрюваного затримали того ж дня.
- Згодом суд має обрати йому запобіжний захід.
- Тепер зловмиснику загрожує від 5 до 8 років в'язниці.
- Який стан потерпілого – невідомо.