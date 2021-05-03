Порізав 16-річного племінника: сімейний конфлікт на Львівщині переріс у кримінальну справу

3 травня 2021 , 16:45
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Джерело:

поліція Львівщини

В Одну з лікарень міста Червоноград на Львівщині 2 травня госпіталізували 16-річного підлітка з ножовим пораненням у животі. Згодом виявилось, він його отримав під час сімейного конфлікту. Правоохоронці почали розслідування.

Як з'ясували слідчі, удар ножем хлопцю завдав його 36-річний дядько, який раніше був судимий. Вони обоє жителі міста Белз, що також на Львівщині. Яка була причина їх суперечки – не повідомляють. 

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Більше про інцидент

  • До поліції звернулися медики.
  • Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
  • Справу розглядають, як умисне тяжке тілесне ушкодження.
  • Підозрюваного затримали того ж дня.
  • Згодом суд має обрати йому запобіжний захід.
  • Тепер зловмиснику загрожує від 5 до 8 років в'язниці.
  • Який стан потерпілого – невідомо.
Зверніть увагу! На вулиці Дружби Народів у Харкові 2 травня виявили вбитими 29-річного чоловіка та його 24-річну співмешканку. Їх знайшла матір загиблого, яка прийшла провідати сина. В обох молодих людей були численні колото-різані рани. Правоохоронці почали розслідування. 
Автор: Олександр Марчак