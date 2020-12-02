У Новояворівську, що на Львівщині, 1 грудня 27-річний чоловік пошкодив автівку сусідки. Коли поліцейські приїхали на місце виклику, зловмисник на них напав.

Інцидент трапився близько 14:20 на вулиці Вербицького. За напад на поліцейських чоловікові загрожує до 5 років за ґратами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік напав на поліцейських

До поліції близько 14:20 зателефонували місцеві мешканці.

Вони розповіли, що на вулиці Вербицького мешканець одного з будинків пошкодив автівку своєї сусідки та погрожує їй фізичною розправою.

Не гаючи часу, поліцейські вирушили на місце виклику.

Правоохоронці просили 27-річного чоловіка припинити конфліктувати й заспокоїтись.

Проте зловмисник не реагував на зауваження та поводився досить агресивно.

Він почав кидати у поліцейських різні речі, а потім напав на одного з них.

Що загрожує чоловікові

Слідчі відкрили кримінальне провадження за насильство щодо правоохоронців. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – до 5 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.