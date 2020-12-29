На Львівщині 28 грудня правоохоронці затримали зловмисника, який "розважався", стріляючи у перехожих з пневматичної рушниці. Зокрема, чоловік поцілив у руку жителю Розвадова, який після цього потрапив у лікарню.

Інцидент трапився близько 11:15 у селищі Розвадів. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік стріляв у перехожих

Близько 11:15 у поліцію надійшло повідомлення про те, що поблизу залізничної станції у Розвадові 59-річний місцевий житель отримав кульове поранення.

На місце виклику негайно вирушили правоохоронці.

Вони встановили, що до поранення чоловіка причетний 44-річний житель Стрийського району.

Чоловік разом зі своїми друзями стріляв з пневматичної рушниці у різні цілі.

За словами зловмисника, він так "розважався". Проте одна з кульок влучила у перехожого.

Медики поставили постраждалому діагноз – "травматичне поранення передпліччя".



Зловмисник стріляв з пневматичної рушниці поблизу залізничної станції / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує покарання – від 3 до 7 років за ґратами.

Правоохоронці вилучили пневматичну рушницю, з якої стріляв чоловік, та скерували її на експертне дослідження. Наразі триває досудове розслідування.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за хуліганство / Фото поліції Львівщини



Зловмиснику загрожує до 7 років за ґратами / Фото поліції Львівщини