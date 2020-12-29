На Львівщині чоловік "розважався", стріляючи у перехожих з рушниці: фото
На Львівщині 28 грудня правоохоронці затримали зловмисника, який "розважався", стріляючи у перехожих з пневматичної рушниці. Зокрема, чоловік поцілив у руку жителю Розвадова, який після цього потрапив у лікарню.
Інцидент трапився близько 11:15 у селищі Розвадів. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловік стріляв у перехожих
- Близько 11:15 у поліцію надійшло повідомлення про те, що поблизу залізничної станції у Розвадові 59-річний місцевий житель отримав кульове поранення.
- На місце виклику негайно вирушили правоохоронці.
- Вони встановили, що до поранення чоловіка причетний 44-річний житель Стрийського району.
- Чоловік разом зі своїми друзями стріляв з пневматичної рушниці у різні цілі.
- За словами зловмисника, він так "розважався". Проте одна з кульок влучила у перехожого.
- Медики поставили постраждалому діагноз – "травматичне поранення передпліччя".
Зловмисник стріляв з пневматичної рушниці поблизу залізничної станції / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує покарання – від 3 до 7 років за ґратами.
Правоохоронці вилучили пневматичну рушницю, з якої стріляв чоловік, та скерували її на експертне дослідження. Наразі триває досудове розслідування.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за хуліганство / Фото поліції Львівщини
Зловмиснику загрожує до 7 років за ґратами / Фото поліції Львівщини
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