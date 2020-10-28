На Львівщині судитимуть чоловіка, який незаконно рубав дуби у лісі біля села Ожидів. За такий злочин йому загрожує тюремне ув'язнення.

Слідчі Буського відділення поліції завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який рубав в лісі дерева. Обвинувальний акт скерували до суду. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Що саме скоїв чоловік

38-річний житель Буського району рубав дуби у лісі неподалік села Ожидів.

Правоохоронці затримали зловмисника за незаконну рубку та збут дерев.

Під час розслідування слідчі зібрали достатньо доказів вини чоловіка.



Чоловіка затримали за вирубку дубів у лісі / Фото поліції Львівщини

Що загрожує чоловікові за вирубку дубів

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру у незаконній вирубці та збуті лісу. За такий злочин зловмиснику загрожує до 3 років за ґратами.

Правоохоронці завершили досудове розслідування у цій справі. Обвинувальний акт скерували до суду.

Невдовзі суд обере зловмиснику покарання.