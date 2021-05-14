Інцидент трапився о 16:00 в одному з сіл Самбірського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Чоловік побив знайомого до смерті

  • Правоохоронцям 12 травня зателефонувала жителька одного з сіл Самбірського району.
  • Вона розповіла, що її 49-річного брата жорстоко побили.
  • На місці події правоохоронці знайшли його тіло без ознак життя.
  • Експерти виявили у загиблого численні травми – пошкодження внутрішніх органів, травми голови та живота, які й призвели до смерті.
  • Невдовзі слідчі встановили, що чоловіка побив його 49-річний односелець, якого раніше вже притягали до кримінальної відповідальності.
  • Між чоловіками приблизно о 16:00 виник конфлікт, під час якого зловмисник жорстоко побив знайомого.

На Львівщині чоловік вбив односельця під час сварки: фото
Чоловік вбив знайомого під час сварки / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 10 років у в'язниці.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.