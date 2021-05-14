На Львівщині чоловік вбив односельця під час сварки: фото

Інцидент трапився о 16:00 в одному з сіл Самбірського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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Чоловік побив знайомого до смерті
- Правоохоронцям 12 травня зателефонувала жителька одного з сіл Самбірського району.
- Вона розповіла, що її 49-річного брата жорстоко побили.
- На місці події правоохоронці знайшли його тіло без ознак життя.
- Експерти виявили у загиблого численні травми – пошкодження внутрішніх органів, травми голови та живота, які й призвели до смерті.
- Невдовзі слідчі встановили, що чоловіка побив його 49-річний односелець, якого раніше вже притягали до кримінальної відповідальності.
- Між чоловіками приблизно о 16:00 виник конфлікт, під час якого зловмисник жорстоко побив знайомого.
Чоловік вбив знайомого під час сварки / Фото поліції Львівщини
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Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 10 років у в'язниці.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.