У Бібрці 27 березня дільничний офіцер знайшов тіло 61-річного чоловіка. Правоохоронці затримали головного підозрюваного у вбивстві – 65-річного брата загиблого. Суд врешті обрав йому запобіжний захід.

За вбивство власного брата підозрюваному може загрожувати до 15 років у в'язниці. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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Чоловіка вбили дерев'яною палицею

Правоохоронці встановили, що 2 братів, які проживали разом, 27 березня посварились.

Під час конфлікту 65-річний чоловік вдарив 61-річного кілька разів палицею по голові.

Постраждалий отримав травми, які були несумісні з життям.

Він загинув на місці події.



У Бібрці чоловік вбив власного брата / Фото Львівської облпрокуратури

Чоловікові загрожує до 15 років за ґратами

Слідчі повідомили 65-річному чоловікові про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме до 15 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.



Підозрюваному обрали запобіжний захід / Фото Львівської облпрокуратури



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури