На Львівщині чоловік вбив власного брата: зловмисника взяли під варту – фото

Джерело:Львівська облпрокуратура
У Бібрці 27 березня дільничний офіцер знайшов тіло 61-річного чоловіка. Правоохоронці затримали головного підозрюваного у вбивстві – 65-річного брата загиблого. Суд врешті обрав йому запобіжний захід.
За вбивство власного брата підозрюваному може загрожувати до 15 років у в'язниці. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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У Бібрці чоловік вбив власного брата / Фото Львівської облпрокуратури
Слідчі повідомили 65-річному чоловікові про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме до 15 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.
Підозрюваному обрали запобіжний захід / Фото Львівської облпрокуратури
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури