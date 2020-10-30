На Львівщині чоловік викинув в урочище рештки мертвих корів: на нього чекає суд – фото
На Львівщині судитимуть чоловіка, який забруднив землю в урочищі. Там житель одного з сіл Жовківського району у квітні 2020 року викинув у рів рештки мертвих корів.
Чоловік, який скинув в урочище рештки яловичих туш, спричинив значну шкоду довкіллю. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Де чоловік взяв мертвих корів
У квітні 2020 року 56-річний чоловік вивіз рештки яловичих туш в урочище неподалік свого села та скинув їх у двадцятиметровий рів. Відходи залишились у нього після розбирання корів.
Так, чоловік забруднив урочище відходами, які шкідливі для життя й здоров'я людей.
Що загрожує чоловікові
- Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у забрудненні земель.
- За такий злочин чоловікові загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень або позбавлення права обіймати певні посади терміном до 3 років.
- Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.
Чоловік викинув в урочище рештки мертвих корів / Фото поліції Львівщини
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