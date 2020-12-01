На Львівщині чоловік загинув під колесами власного возу: фото
У Пустомитівському районі Львівщини 30 листопада чоловік загинув під колесами власної підводи, якою перевозив дрова. ВІн впав з возу, і той переїхав чоловіка.
Інцидент трапився на польовій дорозі у селі Яструбків близько 17:30. Наразі правоохоронці розслідують усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як підвода переїхала чоловіка
- 58-річний житель села Сороки Яворівського району перевозив дрова на своїй підводі, яка була запряжена двома кіньми.
- Проте він не впорався з керуванням та впав під колеса возу.
- Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям.
- Він помер на місці події.
Чоловік впав під віз та загинув / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці розслідують смерть чоловіка
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення чинних правил. Наразі правоохоронці намагаються встановити точні причини загибелі чоловіка та всі обставини події.
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