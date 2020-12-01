У Пустомитівському районі Львівщини 30 листопада чоловік загинув під колесами власної підводи, якою перевозив дрова. ВІн впав з возу, і той переїхав чоловіка.

Інцидент трапився на польовій дорозі у селі Яструбків близько 17:30. Наразі правоохоронці розслідують усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Цікаво На Львівщині п'яний водій на смерть збив жінку: фото Як підвода переїхала чоловіка 58-річний житель села Сороки Яворівського району перевозив дрова на своїй підводі, яка була запряжена двома кіньми.

Проте він не впорався з керуванням та впав під колеса возу.

Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям.

Він помер на місці події.

Чоловік впав під віз та загинув / Фото поліції Львівщини Правоохоронці розслідують смерть чоловіка Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення чинних правил. Наразі правоохоронці намагаються встановити точні причини загибелі чоловіка та всі обставини події.