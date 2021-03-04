На Львівщині слідчі повідомили про підозру в жорстокому поводженні з тваринами 59-річному чоловікові. Він застрелив 2 собак свого сусіда, які бігали полем й нікому не загрожували.

Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Чоловікові загрожує до 8 років за ґратами. Читайте також Моторошна знахідка: в одному із сіл Львівщини собаки принесли на подвір'я людську ногу – відео Собаки бігали пасовищем й нікому не загрожували У грудні 2020 року в одному з сіл Червоноградського району 59-річний місцевий житель з подвір'я свого будинку кілька разів вистрілив у 2 собак свого сусіда.

Чотирилапі у той час бігали на пасовищі й ніяк не загрожували людям.

Ротвейлер та алабай отримали вогнепальні поранення.

Один собака загинув на місці події, а інший – наступного дня.

На Львівщині чоловік розстріляв 2 собак / Фото Львівської облпрокуратури Зловмиснику повідомили про підозру Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "жорстокому поводженні з тваринами, внаслідок якого вони померли". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 8 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини події.

Обидва пси загинули / Фото Львівської облпрокуратури

Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури