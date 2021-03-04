На Львівщині чоловік застрелив 2 собак: йому загрожує в'язниця – фото 18+

Джерело:Львівська облпрокуратура
На Львівщині слідчі повідомили про підозру в жорстокому поводженні з тваринами 59-річному чоловікові. Він застрелив 2 собак свого сусіда, які бігали полем й нікому не загрожували.
Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Чоловікові загрожує до 8 років за ґратами.
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На Львівщині чоловік розстріляв 2 собак / Фото Львівської облпрокуратури
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "жорстокому поводженні з тваринами, внаслідок якого вони померли". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини події.
Обидва пси загинули / Фото Львівської облпрокуратури
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури