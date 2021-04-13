На Львівщині чоловік застрелив сусідського собаку з рушниці: фото
В одному з сіл Червоноградського району Львівщини 12 квітня правоохоронці затримали 29-річного чоловіка. Він застрелив з мисливської рушниці собаку свого сусіда.
Джерело:поліція Львівщини
Зловмиснику загрожує до 51 тисячі гривень штрафу. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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Чоловік застрелив собаку з мисливської рушниці
- Близько 13:00 житель одного з сіл Червоноградського району звернувся за допомогою до правоохоронців.
- Він розповів, що знайшов свого собаку мертвим.
- Чоловік не знав, хто вбив тварину.
- Невдовзі правоохоронці встановили, що до вбивства причетний 29-річний житель того ж села.
- Саме він, за версією правоохоронців, застрелив собаку з гладкоствольної мисливської рушниці.
Чоловік застрелив сусідського собаку / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 17 до 51 тисячі гривень штрафу або до 3 років обмеження волі.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.
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