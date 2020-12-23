Задер спідницю і тягнув за руки: на Львівщині чоловіка судитимуть за спробу зґвалтування
На Львівщині судитимуть чоловіка за спробу зґвалтування. Зловмисник протягом одного дня намагався зґвалтувати 2 дівчат – на одну напав на зупинці, а іншу переслідував та побив.
Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру в хуліганстві та спробі зґвалтування. Золочівська місцева прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо зловмисника. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.
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Як чоловік напав на дівчат
- 27-річний житель села Волиця Мостиського району у вересні 2020 року напав на дівчину на автобусній зупинці у центрі Перемишлян.
- Чоловік не зважав на присутність людей поруч і чіплявся до дівчини – він задер їй спідницю та тягнув за руки.
- Того ж дня зловмисник напав на іншу дівчину, незважаючи на світлий час доби.
- Чоловік переслідував свою жертву. Коли зловмисник врешті її наздогнав, то він, застосовуючи фізичне насильство, намагався зґвалтувати дівчину.
- Проте постраждала все ж змогла вирватись від нападника і втекти.
Дівчата швидко розпізнали свого нападника / Фото Львівської облпрокуратури
Що загрожує зловмиснику
Правоохоронці оголосили зловмиснику про підозру в хуліганстві та спробі зґвалтування. За такі злочини чоловікові загрожує покарання – до 6 років за ґратами.
Враховуючи всі обставини вчинених злочинів, зловмиснику обрали найсуворіший запобіжний захід – наразі він перебуває під вартою.
Невдовзі суд вирішить подальшу долю чоловіка.
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