На Львівщині судитимуть чоловіка за спробу зґвалтування. Зловмисник протягом одного дня намагався зґвалтувати 2 дівчат – на одну напав на зупинці, а іншу переслідував та побив.

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру в хуліганстві та спробі зґвалтування. Золочівська місцева прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо зловмисника. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Як чоловік напав на дівчат

27-річний житель села Волиця Мостиського району у вересні 2020 року напав на дівчину на автобусній зупинці у центрі Перемишлян.

Чоловік не зважав на присутність людей поруч і чіплявся до дівчини – він задер їй спідницю та тягнув за руки.

Того ж дня зловмисник напав на іншу дівчину, незважаючи на світлий час доби.

Чоловік переслідував свою жертву. Коли зловмисник врешті її наздогнав, то він, застосовуючи фізичне насильство, намагався зґвалтувати дівчину.

Проте постраждала все ж змогла вирватись від нападника і втекти.

Дівчата швидко розпізнали свого нападника / Фото Львівської облпрокуратури

Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці оголосили зловмиснику про підозру в хуліганстві та спробі зґвалтування. За такі злочини чоловікові загрожує покарання – до 6 років за ґратами.

Враховуючи всі обставини вчинених злочинів, зловмиснику обрали найсуворіший запобіжний захід – наразі він перебуває під вартою.

Невдовзі суд вирішить подальшу долю чоловіка.