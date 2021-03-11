У лісі поблизу села Лапаївка 8 березня знайшли тіло безвісти зниклого Ярослава Строгуша. 72-річний чоловік помер від травм, які отримав під час бійки зі своїм сином.

Після бійки чоловік пішов у ліс, де через кілька днів помер. Правоохоронці підозрюють у смерті чоловіка його 48-річного сина.

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П'яний син жорстоко побив свого батька

Правоохоронці встановили, що 5 березня 48-річний син жорстоко побив свого батька.

Він завдав чоловікові численних ударів у голову та тіло.

Після цього 72-річний місцевий житель пішов з дому.

Поліція оголосила його у розшук як безвісти зниклого.

Тіло чоловіка знайшли у лісі поблизу Лапаївки лише 8 березня.

Експертиза встановила, що він помер 7 березня внаслідок побиття.

Чоловікові загрожує в'язниця

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своєму батькові, від яких той помер. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 10 років у в'язниці.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.