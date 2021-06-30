Внаслідок двох інших ДТП постраждали 29-річна львів'янка та 36-річний житель Новояворівська. Вони також потрапили до лікарні.
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Водій Citroen збив дитину на переході
- У Львові приблизно о 7:50 біля будинку №9 на вулиці Миколайчука 64-річний львів'янин, водій Citroen Berlingo, збив 14-річну дівчинку.
- У момент наїзду вона переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.
- Внаслідок ДТП школярка сильно травмувалась.
- Лікарі діагностували у неї струс головного мозку і забій грудної клітки та черевної порожнини.
- Окрім цього, у дівчинки підозрювали внутрішню кровотечу.
- Її у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Комунальну міську дитячу клінічну лікарню.
- Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Водій збив пішохода і втік
- Приблизно о 21:50 на трасі між містом Новояворівськ та селищем Шкло невідомий водій збив 36-річного місцевого жителя.
- У той момент пішохід йшов узбіччям дороги.
- Внаслідок ДТП чоловік також отримав травми.
- Медики доставили його у лікарню.
- Винуватець аварії одразу втік з місця ДТП.
- Наразі правоохоронці намагаються встановити його особу.
- Поліцейські відкрили кримінальні провадження та проводять досудове розслідування.
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У Львові збили жінку
- Приблизно о 18.00 на вулиці Замарстинівській у Львові трапилась ще одна ДТП.
- Водій автомобіля Mazda, 29-річний житель села Сокільники, наїхав на львів'янку, свою ровесницю.
- Внаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження.
- Медики її госпіталізували.
- Правоохоронці намагаються встановити усі обставини аварії.