Внаслідок двох інших ДТП постраждали 29-річна львів'янка та 36-річний житель Новояворівська. Вони також потрапили до лікарні.

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Водій Citroen збив дитину на переході

У Львові приблизно о 7:50 біля будинку №9 на вулиці Миколайчука 64-річний львів'янин, водій Citroen Berlingo, збив 14-річну дівчинку.

У момент наїзду вона переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП школярка сильно травмувалась.

Лікарі діагностували у неї струс головного мозку і забій грудної клітки та черевної порожнини.

Окрім цього, у дівчинки підозрювали внутрішню кровотечу.

Її у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Комунальну міську дитячу клінічну лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Водій збив пішохода і втік

Приблизно о 21:50 на трасі між містом Новояворівськ та селищем Шкло невідомий водій збив 36-річного місцевого жителя.

У той момент пішохід йшов узбіччям дороги.

Внаслідок ДТП чоловік також отримав травми.

Медики доставили його у лікарню.

Винуватець аварії одразу втік з місця ДТП.

Наразі правоохоронці намагаються встановити його особу.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження та проводять досудове розслідування.

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У Львові збили жінку

Приблизно о 18.00 на вулиці Замарстинівській у Львові трапилась ще одна ДТП.

Водій автомобіля Mazda, 29-річний житель села Сокільники, наїхав на львів'янку, свою ровесницю.

Внаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження.

Медики її госпіталізували.

Правоохоронці намагаються встановити усі обставини аварії.

Зауважте! Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Водіям слід не перевищувати швидкості та бути дуже уважними у населених пунктах, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Своєю чергою, пішоходам потрібно переходити дорогу лише у призначених для цього місцях.