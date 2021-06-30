На Львівщині Citroen збив 14-річну дівчину на переході: дитина потрапила в лікарню

30 червня 2021 , 11:05
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Джерело:

поліція Львівщини

На Львівщині 29 червня трапились 3 наїзди на пішоходів. Зокрема, водій Citroen збив 14-річну дівчинку на пішохідному переході. Дитину госпіталізували.

Внаслідок двох інших ДТП постраждали 29-річна львів'янка та 36-річний житель Новояворівська. Вони також потрапили до лікарні.

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Водій Citroen збив дитину на переході

  • У Львові приблизно о 7:50 біля будинку №9 на вулиці Миколайчука 64-річний львів'янин, водій Citroen Berlingo, збив 14-річну дівчинку.
  • У момент наїзду вона переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.
  • Внаслідок ДТП школярка сильно травмувалась.
  • Лікарі діагностували у неї струс головного мозку і забій грудної клітки та черевної порожнини.
  • Окрім цього, у дівчинки підозрювали внутрішню кровотечу.
  • Її у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Комунальну міську дитячу клінічну лікарню.
  • Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Водій збив пішохода і втік

  • Приблизно о 21:50 на трасі між містом Новояворівськ та селищем Шкло невідомий водій збив 36-річного місцевого жителя. 
  • У той момент пішохід йшов узбіччям дороги.
  • Внаслідок ДТП чоловік також отримав травми.
  • Медики доставили його у лікарню.
  • Винуватець аварії одразу втік з місця ДТП.
  • Наразі правоохоронці намагаються встановити його особу.
  • Поліцейські відкрили кримінальні провадження та проводять досудове розслідування.

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У Львові збили жінку

  • Приблизно о 18.00 на вулиці Замарстинівській у Львові трапилась ще одна ДТП.
  • Водій автомобіля Mazda, 29-річний житель села Сокільники, наїхав на львів'янку, свою ровесницю.
  • Внаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження.
  • Медики її госпіталізували.
  • Правоохоронці намагаються встановити усі обставини аварії.
Зауважте! Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Водіям слід не перевищувати швидкості та бути дуже уважними у населених пунктах, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Своєю чергою, пішоходам потрібно переходити дорогу лише у призначених для цього місцях.
Автор: Ольга Котів