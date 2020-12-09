На Львівщині 8 грудня п'яний водій з'їхав у кювет та збив дорожній знак. Коли до нього підійшли патрульні, він почав без упину давати їм долари лише для того, щоб не показувати документи та не проходити алкотест.

Інцидент трапився близько 23:00 на трасі Київ – Чоп. Чоловік був такий п'яний, що ледь стояв на ногах. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини. Цікаво У Львові на ринку мікроавтобус збив пенсіонерку: жінка у лікарні – фото Як чоловік хотів відкупитись від патрульних Близько 23:00 патрульні отримали повідомлення про ДТП на трасі Київ – Чоп поблизу села Гамаліївка. Правоохоронці одразу виїхали на місце виклику.

Там вони побачили, що автівка Opel Movano збила дорожній знак та з'їхала в кювет.

Коли патрульні підійшли ближче, вони зрозуміли, що водій був дуже п'яний – чоловік не міг триматись на ногах і постійно падав.

Правоохоронці попросили водія показати документи, але чоловік натомість почав пропонувати їм 300 доларів, щоб цього не робити.

Патрульні неодноразово застерігали 51-річного львів'янина про кримінальну відповідальність за пропозицію хабаря. Проте чоловік це проігнорував.

Коли правоохоронці запропонували водієві пройти алкотест, він дістав 100 доларів і знову намагався дати їх патрульним. Дивіться відео, як п'яний водій з'їхав у кювет: На водія склали 2 протоколи Патрульні викликали на місце ДТП слідчо-оперативну групу Пустомитівського відділу поліції. Водій відмовився від перевірки на алкогольне сп'яніння. Проте на нього склали 2 протоколи: за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП,

за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.