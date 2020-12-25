У селі Лавочне, що на Львівщині, 23 грудня побили громадського активіста Василя Василитина. Чоловік встав на дорозі у лісовоза, яким, за словами Василитина, незаконно вивозили ліс.

Василитин виступає проти вирубки лісів протягом 7 років. Після побиття 44-річного активіста на місце події приїхала поліція. За словами чоловіка, правоохоронці сказали, що випишуть йому штраф за адміністративне правопорушення. Про це повідомила "Львівська мануфактура новин".

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Як побили екоактивіста

Активісту вранці 23 грудня зателефонували та покликали приїхати до Славської громади. Коли чоловік прибув, то почав перегороджувати шлях лісовозам. Саме тоді його й побили.

З машин вийшли четверо чоловіків – лісники й водії. Вони збили активіста з ніг. Василитин у відповідь вистрілив одному з нападників у ногу з пневматичного пістолета. Чоловіки після цього відібрали у нього зброю та телефон, щоб видалити відео, які записав Василитин перед нападом.

Узяли пас такий, прив’язали до ЗІЛа, завели машину і казали, що мене роздавлять, що я більше їм не заважатиму викрадати ліс,

– розповів Василитин.



Василитина побили, коли він перегородив шлях лісовозам / Фото Любомири Наумової

Василитина відвезли до лікарні

На місце події прийшли його односельці. Також туди приїхали правоохоронці. За словами активіста, він не знає, чи поліція почала кримінальне провадження щодо нападу. Проте правоохоронці сказали Василитину, що буцімто складуть щодо нього протокол про адміністративне правопорушення.

Василитину вже кілька разів виписували штрафи за безпідставний виклик правоохоронців. Адже чоловік кожного разу їх викликає, коли дізнається, що десь вивозять ліс.

"Йому часто виписують штрафи за нібито неправдиві виклики: кожного разу, коли ми затримуємо лісовози, Василь дзвонить до поліції. Ми не можемо стверджувати, що завжди ліс рубають незаконно. Знаємо тільки, що про жодну з рубок ніхто не радився з громадою, що вже є порушенням. Викликаємо поліцію. Вони реагують по-різному, інколи кажуть, що то неправда", – розповіла активістка Любомира Наумова.

На місце події також приїхала швидка. Медики відвезли активіста до Сколівської районної лікарні.

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Активіста прив'язали до лісовоза / Фото Любомири Наумової



Правоохоронці також приїхали на місце інциденту / Фото Любомири Наумової