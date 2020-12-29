На Львівщині Ford влетів у вантажівку: автівку розтрощило вщент, а водій загинув – фото
На Львівщині в одному з сіл Жовківського району 28 грудня трапилась смертельна ДТП – Ford Fiesta влетів у вантажівку, а потім за інерцією – в автобус. Водій легковика загинув, а пасажири автобуса травмувались.
Аварія трапилась близько 19:40. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась ДТП
- Близько 19:40 в одному з сіл Жовківського району Ford Fiesta, за кермом якого перебував 30-річний червоноградець, зіштовхнувся з вантажівкою "Урал", що їхала попереду.
- Вантажівкою кермував 55-річний житель району.
- Від удару Ford відкинуло і він в'їхав в автобус "БАЗ", за кермом якого перебував 56-річний місцевий житель.
- Внаслідок зіткнення водій легковика отримав травми, які були несумісні з життям. Чоловік загинув на місці аварії.
- Також травмувались 2 пасажирів автобуса віком 20 та 21 рік.
Аварія трапилась близько 19:40 / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють причини ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійських прав терміном на 3 роки.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Легковик влетів спочатку у вантажівку, а потім – в автобус / Фото поліції Львівщини
Внаслідок ДТП водій Ford загинув / Фото поліції Львівщини
Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини
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