На Львівщині на трасі Київ – Чоп 21 жовтня вантажівка Volvo збила чоловіка. Він був одним з учасників акції протесту фермерів, які блокували дорогу.

Інцидент трапився близько обіду поблизу міста Буськ. Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Як фура збила фермера-протестувальника

Вантажівка Volvo збила 54-річного жителя села Ожидів. Він разом з односельчанами вийшов блокувати дорогу в знак протесту проти "рейдерського захоплення врожаю на земельних паях на території Ожидівської сільради".

Близько 30 фермерів-протестувальників блокували проїзд, ходячи по пішохідному переходу.

За кермом вантажівки перебував 34-річний водій. Він вирішив прорватися через колону протестувальників. Проте випадково збив одного з них.



Протестувальника збила вантажівка Volvo з причепом / Фото "Діла"

Чоловіка відвезли до лікарні

За інформацією "Діла", фура проволокла чоловіка не менше, ніж 15 метрів. Постраждалий не міг самостійно звестися на ноги. Його відвезли до лікарні. Попередній діагноз – черепно-мозкова травма та забої.

Після ДТП акція протесту завершилася. Правоохоронці продовжують встановлювати обставини події.



Чоловіка відвезли до лікарні / Фото "Діла"



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото "Діла"