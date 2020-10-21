На Львівщині фура збила учасника протесту фермерів: вони блокували дорогу – фото
На Львівщині на трасі Київ – Чоп 21 жовтня вантажівка Volvo збила чоловіка. Він був одним з учасників акції протесту фермерів, які блокували дорогу.
Інцидент трапився близько обіду поблизу міста Буськ. Про це повідомляє ZAXID.NET.
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Як фура збила фермера-протестувальника
- Вантажівка Volvo збила 54-річного жителя села Ожидів. Він разом з односельчанами вийшов блокувати дорогу в знак протесту проти "рейдерського захоплення врожаю на земельних паях на території Ожидівської сільради".
- Близько 30 фермерів-протестувальників блокували проїзд, ходячи по пішохідному переходу.
- За кермом вантажівки перебував 34-річний водій. Він вирішив прорватися через колону протестувальників. Проте випадково збив одного з них.
Протестувальника збила вантажівка Volvo з причепом / Фото "Діла"
Чоловіка відвезли до лікарні
За інформацією "Діла", фура проволокла чоловіка не менше, ніж 15 метрів. Постраждалий не міг самостійно звестися на ноги. Його відвезли до лікарні. Попередній діагноз – черепно-мозкова травма та забої.
Після ДТП акція протесту завершилася. Правоохоронці продовжують встановлювати обставини події.
Чоловіка відвезли до лікарні / Фото "Діла"
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото "Діла"