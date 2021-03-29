На Львіщині невдовзі розпочнеться 3 етап вакцинації. Щеплення від коронавірусу зможуть отримати пенсіонери, освітяни, рятувальники, правоохоронці та інші.

Вакцинація на Львівщині розпочалась 24 березня. Протягом перших двох етапів щеплення від коронавірусу робили медикам, громадським діячам та людям віком понад 80 років.

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На Львівщині готуються до 3 етапу вакцинації

В області розпочалась підготовка до третього етапу вакцинації від коронавірусу. Під час цього етапу щеплення зможуть отримати:

люди віком 65 – 79 років;

працівники сфери освіти;

працівники структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, військовослужбовці ЗСУ, Міністерство внутрішніх справ України).

Освітянам чи працівникам структур держбезпеки, щоб отримати щеплення від коронавірусу, потрібно повідомити своє керівництво про намір вакцинуватись.

Літнім людям, своєю чергою, потрібно звернутись до свого сімейного лікаря для внесення у списки на вакцинацію.

Коротко про вакцинацію в Україні

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого.

Щеплення українцям роблять вакциною Covishield, яку виготовляють в Індії у Serum Institute.

Щоб популяризувати вакцинацію, з 1 березня залишки вакцини від коронавірусу дозволили використовувати для щеплення громадських діячів.

10 березня Львівський обласний центр громадського здоров'я запустив електронну форму для реєстрації публічних осіб на щеплення.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу