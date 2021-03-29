На Львівщині почалась підготовка до 3 етапу вакцинації від коронавірусу

На Львіщині невдовзі розпочнеться 3 етап вакцинації. Щеплення від коронавірусу зможуть отримати пенсіонери, освітяни, рятувальники, правоохоронці та інші.
Вакцинація на Львівщині розпочалась 24 березня. Протягом перших двох етапів щеплення від коронавірусу робили медикам, громадським діячам та людям віком понад 80 років.
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В області розпочалась підготовка до третього етапу вакцинації від коронавірусу. Під час цього етапу щеплення зможуть отримати:
Освітянам чи працівникам структур держбезпеки, щоб отримати щеплення від коронавірусу, потрібно повідомити своє керівництво про намір вакцинуватись.
Літнім людям, своєю чергою, потрібно звернутись до свого сімейного лікаря для внесення у списки на вакцинацію.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу