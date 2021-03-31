На Львівщині у приватному будинку на гранаті підірвався колишній АТОвець / Фейсбук Поліції Львівщини

У селі Хоросно, що у Львівській області, 31 березня на бойовій гранаті підірвався колишній учасник АТО. Від отриманих травм чоловік загинув на місці інциденту.