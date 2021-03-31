На Львівщині у приватному будинку на гранаті підірвався колишній АТОвець

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Джерело:

фейсбук Поліції Львівщини

У селі Хоросно, що у Львівській області, 31 березня на бойовій гранаті підірвався колишній учасник АТО. Від отриманих травм чоловік загинув на місці інциденту.

Повідомлення про те, що в одному із сіл Львівського району стався вибух надійшло до поліцейських о 17:15.

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На Львівщині вибухнула граната: загинув чоловік

  • Правоохоронці встановили, що на подвір'ї приватного будинку вибухнула, ймовірно, ручна граната РГД-5.
  • У результаті інциденту загинув 47-річний чоловік.
  • На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також спеціалісти-вибухотехніки.
  • За фактом вибуху гранати правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "самогубство", а також статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
  • Наразі триває досудове розслідування, призначені експертизи – правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також походження боєприпасу.

Що відомо про жертву вибуху

  • Як 24 каналу стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах, загиблий житель села Хоросно був колишнім учасником АТО.
  • Водночас видання ZAXID.NET пише, що чоловік проживав з батьком, був неодружений і не мав дітей. Спиртним він не зловживав та вів спокійний спосіб життя.
Зверніть увагу! Раніше у Львові неподалік 5-ї міської лікарні на вулиці Котляревського стався вибух. У результаті загинув чоловік. Відомо, що йому було 43 роки та він свого часу служив у зоні бойових дій на Донбасі.