На Львівщині зафіксували перший випадок укусу змії у 2021 році. Інцидент трапився 28 квітня. Харків'янин потрапив у реанімацію у стані середнього степеня тяжкості.

Надзвичайники закликають бути обережними та уважними. Вирушаючи у ліс, краще вдягати взуття, яке змія не зможе прокусити. До теми Що робити, якщо вкусила змія: перша допомога Чоловік потрапив у реанімацію У ДСНС розповіли, що 28 квітня о 16:28 надзвичайникам надійшло повідомлення від медиків Сколівської центральної районної лікарні.

Вони розповіли, що до медзакладу потрапив 39-річний чоловік у стані середнього степеня тяжкості.

Харків'янина вкусила змія у кисть правої руки.

Наразі він перебуває у реанімації. Як вберегтися від укусу змії Надзвичайники закликають жителів Львівщини бути обережними та пильними, вирушаючи у ліс чи на природу. Щоб уникнути укусу змії, слід бути уважними у місцях, де їх найчастіше можна зустріти – високій траві, кущах, лісі тощо.

тощо. Також слід взувати високе, щільне взуття , яке плазун не зможе прокусити.

, яке плазун не зможе прокусити. Якщо ви побачили змію поряд із собою, потрібно не панікувати .

. Ні в якому разі не наближайтесь до плазуна та не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.

та не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. Змії мають поганий зір та слух. Проте вони добре вловлюють своїм тілом коливання землі на відстані 10 – 15 метрів.