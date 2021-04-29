На Львівщині харків'янина вкусила змія: він потрапив у реанімацію

На Львівщині зафіксували перший випадок укусу змії у 2021 році. Інцидент трапився 28 квітня. Харків'янин потрапив у реанімацію у стані середнього степеня тяжкості.
Надзвичайники закликають бути обережними та уважними. Вирушаючи у ліс, краще вдягати взуття, яке змія не зможе прокусити.
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Чоловік потрапив у реанімацію
- У ДСНС розповіли, що 28 квітня о 16:28 надзвичайникам надійшло повідомлення від медиків Сколівської центральної районної лікарні.
- Вони розповіли, що до медзакладу потрапив 39-річний чоловік у стані середнього степеня тяжкості.
- Харків'янина вкусила змія у кисть правої руки.
- Наразі він перебуває у реанімації.
Як вберегтися від укусу змії
Надзвичайники закликають жителів Львівщини бути обережними та пильними, вирушаючи у ліс чи на природу.
- Щоб уникнути укусу змії, слід бути уважними у місцях, де їх найчастіше можна зустріти – високій траві, кущах, лісі тощо.
- Також слід взувати високе, щільне взуття, яке плазун не зможе прокусити.
- Якщо ви побачили змію поряд із собою, потрібно не панікувати.
- Ні в якому разі не наближайтесь до плазуна та не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.
- Змії мають поганий зір та слух. Проте вони добре вловлюють своїм тілом коливання землі на відстані 10 – 15 метрів.