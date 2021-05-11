На Львівщині стане більше хворих на коронавірус: прогноз ЛОДА

Станом на 11 травня на Львівщині дещо стабілізувалась ситуація з коронавірусом. Проте медики прогнозують збільшення кількості хворих на COVID-19 через активне святкування Великодніх свят.

Наразі у стаціонарах медзакладів області лікуються 1652 пацієнти з коронавірусом. Загалом з початку пандемії на COVID-19 захворіли понад 132 тисячі жителів Львівщини.

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Медики прогнозують збільшення кількості хворих на коронавірус

Очільник обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис розповів, що найближчими днями на Львівщині очікують збільшення кількості хворих на коронавірус.

Загалом ситуація з COVID-19 на Львівщині дещо стабілізувалась, але попри це ми передбачаємо приріст, враховуючи ту активність, яка була на Великодні свята. Ми припускаємо, що кількість хворих може збільшитись вже найближчими днями,

– зазначив посадовець.

Чемерис додав, що на свята жителі області активно відпочивали й мали багато соціальних контактів. Тож на 7 – 14 день після Великодніх свят на Львівщині, ймовірно, зросте кількість хворих на коронавірус.

За його словами, станом на 11 травня у стаціонарах лікарень області перебувають 1652 пацієнти з коронавірусом. Наразі завантаженість медзакладів впала до 34%, хоча ще в середині квітня ця цифра сягала майже 70%.

"Так, ми фіксуємо спад захворюваності по всіх показниках. Але, попри позитивні цифри, маємо пам'ятати, що ми вже кілька разів фіксували покращення епідситуації, а заповненість ліжкової мережі раніше теж становила менше ніж 35%", – додав Чемерис.

Посадовець наголосив, що жителям Львівщини слід продовжувати дотримуватись протиепідемічних норм, адже після послаблення карантинних обмежень коронавірус поки нікуди не зник.

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На Львівщині продовжують вакцинувати жителів від COVID-19

Чемерис також розповів про стан реалізації проєкту колективної вакцинації населення в Моршині. Там вже 54% жителів отримали першу дозу вакцини, а найближчим часом буде їм вводитимуть другу дозу. Після цього фахівці зможуть оцінити, чи ефективним був такий експеримент.

"Маємо зрозуміти, що альтернатив вакцинації немає. Несприятливі події після вакцинації фіксуються у 0,02% вакцинованих – це підвищення температури тіла протягом 2 – 3 днів та незначні висипання", – зазначив посадовець.

На Львівщині 10 травня провакцинували 592 людей, а загалом станом на 11 травня першу дозу вакцини отримали понад 61 тисяча жителів області. Наразі Львівщина перебуває на 3 місці за темпами вакцинації в Україні після Києва та Дніпропетровщини.

Дозу вакцини Covieshield отримали понад 38,39 тисячі людей;

Astra Zeneca – 17,23 тисячі людей;

Coronavac – 3720 жителів області;

Pfizer – 2328 людей.

Львівщина перебувала в умовах суворого карантину понад місяць. З червоної зони область вийшла 26 квітня. Після цього Львівщина опинилась одразу у жовтій карантинній зоні



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