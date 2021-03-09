На Львівщині кількість хворих на коронавірус зросла на 20%: епідемситуація погіршується

Ситуація з коронавірусом на Львівщині погіршується. Протягом останніх 2 тижнів кількість хворих на COVID-19, які лікуються у стаціонарах медзакладів області, зросла на 20%.

Про погіршення епідситуації на Львівщині свідчать кількість щоденних позитивних аналізів на коронавірус, велика кількість звернень до сімейних лікарів та багато госпіталізованих пацієнтів. Наразі у лікарнях області заповнено близько половини ліжок для хворих на COVID-19.

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Заповненість ліжок для хворих на коронавірус – 50%

Керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що станом на 9 березня у лікарнях області заповнено 50% ліжок для хворих на COVID-19. Серед пацієнтів є дуже велика кількість важких хворих, які потребують кисневої підтримки.

До прикладу, якщо ще 20 лютого в стаціонарах Львівщини перебувало 1195 пацієнтів, то сьогодні їх є понад 1900. Так, за 2 тижні заповненість ліжкової мережі зросла з 30 до 50%,

– додав посадовець.

Чемерис розповів, що кількість госпіталізованих пацієнтів у порівнянні з кінцем лютого зросла на 25%. Також на Львівщині досить високий показник кількості підтверджених випадків інфікування коронавірусом. 9 березня COVID-19 підтвердили у 351 жителя області.

У Львівському та Дрогобицькому районах ситуація найгірша

За словами посадовця, найгірша ситуація з коронавірусом у Львівському та Дрогобицькому районах.

"Львівським обласним лабораторним центром був підрахований інтенсивний показник виявлення захворюваності. І якщо середній по області наближається до 255 на 100 тисяч населення, то у Львівському районі він становить до 360, а в Дрогобицькому – 320. Ці показники є тривожними", – додав Чемерис.

Лікарні Львівщини забезпечені киснем на понад 90%. Майже усі ліжкомісця мають кисневі концентратори або стаціонарний кисень, тож пацієнти можуть отримати усю необхідну їм допомогу.

Наразі Львівщина перебуває у "помаранчевій" зоні . Медики закликають жителів області з особливою пильністю дотримуватися карантинних вимог – при можливості залишатися вдома, уникати місць масового скупчення людей й обмежити святкування чи зустрічі.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу