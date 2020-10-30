У Стрийському районі Львівщини колишні правоохоронці та військові налагодили схему збуту наркотиків. Вони продавали канабіс та амфетамін місцевим жителям.

Зловмисники також продавали наркотики військовим однієї з частин ЗСУ. Організатора наркобізнесу затримали працівники поліції. Про це повідомила пресслужба МВС України.

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Хто продавав наркотики на Стрийщині

Правоохоронці встановили, що організаторами наркоугрупування були 36-річний чоловік та 32-річна жінка зі Стрия.

У злочинній групі також були 2 чоловіків, які виконували роль наркокур’єрів.

Наркоторговці продавали канабіс і амфетамін місцевим мешканцям, військовослужбовцям однієї з частин ЗСУ та колишнім поліцейським.

Як зловмисники продавали наркотики

Клієнти наркодилерів купували наркотики за попередньою домовленістю. Гроші за товар наркоторговці приймали готівкою або грошовим переказом на картку.

Амфетамін чи канабіс наркокур'єри приносили самі. Також була можливість прийти у квартиру зловмисників та купити наркотики там.



Зловмисники продавали наркотики жителям Стрийщини / Фото Нацполіції України

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Що загрожує наркодилерам

Слідчі провели 13 санкціонованих обшуків у квартирах та автівках наркоторговців. Правоохоронці виявили та вилучили марихуану та амфетамін, електроні ваги, зброю та набої, комп’ютерну техніку, банківські картки та гроші.

Організатора наркобізнесу затримали. Йому та трьом його спільникам слідчі повідомили про підозри у незаконному виробництві та збуті наркотиків. За такий злочин зловмисникам загрожує від 9 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.