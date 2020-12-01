На Львівщині створять спеціальну комісію, яка перевірятиме киснезабезпечення та системи енергозбереження у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус. Членами комісії стануть представники департаменту охорони здоров'я та енергетики.

Спецкомісія перевірить киснезабезпечення та системи енергозбереження у лікарнях Львівщини. Фахівці обстежать наскільки мережі здатні витримувати підключення великої кількості кисневих концентраторів. Про це повідомив директор обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

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Що перевірятиме спецкомісія у лікарнях Львівщини

Комісія складатиметься з представників департаменту охорони здоров'я та енергетиків. Фахівці перевірятимуть дотримання правил безпеки щодо забезпечення лікарень киснем.

Перш за все обстежать наскільки мережі здатні витримувати навантаження при збільшенні одномоментного підключення кисневих концентраторів. Ми маємо бути абсолютно впевнені, що та кількість кисневих концентраторів, що є у кожному закладі, може працювати безпечно для працівників лікарні та пацієнтів,

– розповів Чемерис.

Також комісія перевірить стан киснезабезпечення, розташування кисневих цистерн, елементів входу та інші речі, які пов’язані з безпекою пацієнтів лікарень Львівщини.

Що відомо про проблему з киснем у львівських лікарнях