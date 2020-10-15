На Львівщині квартиранти вигнали бабусю з хати: тепер вона живе в лісі
У селі Немирів, що на Львівщині, квартиранти вигнали пенсіонерку з її власного будинку. Тепер жінка змушена жити просто неба — у лісі.
Зараз орендарі судяться з пенсіонеркою за майно. Про це повідомляє ТСН.
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Як бабусю вигнали з будинку
Пенсіонерка Марія Нарожняк розповіла, що орендарі живуть у її будинку протягом 3 років. Коли квартиранти заселялись, жінка й не думала, що потрібно укласти з ними договір оренди.
Вона (квартирантка – 24 канал) приїхала сюди на велосипеді, просилася, що вона не має де жити. Я, добра душа, думаю нехай. Минуло 3 роки, я кажу: "Катю, звільняй хату". Вона 2 роки мене дурила, водила за ніс,
– розповіла Нарожняк.
На думку пенсіонерки, квартиранти просто чекають, коли вона помре. Тоді вони зможуть привласнити будинок.
Жінка подала до суду. Суддя постановив виселити квартирантів примусово. Проте у пенсіонерки не вдається цього зробити. Наразі жінка не знає, де жити.
Що кажуть квартиранти
- Орендарі виселятись відмовляються. Вони подали апеляцію. Її розгляд призначили на середину листопада.
- Орендарка відмовилась давати коментарі журналістам. Вона посилається на те, що усі матеріали справи є у суді і їх можна переглянути.
- Коли журналістка нагадала жінці, що це не її будинок, орендарка відповіла просто: "Я знаю".
Наразі пенсіонерка живе у лісі та чекає на розгляд апеляції. Сусіди жінку підтримують, бо знають, що будинок все ж належить їй.