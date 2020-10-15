У селі Немирів, що на Львівщині, квартиранти вигнали пенсіонерку з її власного будинку. Тепер жінка змушена жити просто неба — у лісі.

Зараз орендарі судяться з пенсіонеркою за майно. Про це повідомляє ТСН.

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Як бабусю вигнали з будинку

Пенсіонерка Марія Нарожняк розповіла, що орендарі живуть у її будинку протягом 3 років. Коли квартиранти заселялись, жінка й не думала, що потрібно укласти з ними договір оренди.

Вона (квартирантка – 24 канал) приїхала сюди на велосипеді, просилася, що вона не має де жити. Я, добра душа, думаю нехай. Минуло 3 роки, я кажу: "Катю, звільняй хату". Вона 2 роки мене дурила, водила за ніс,

– розповіла Нарожняк.

На думку пенсіонерки, квартиранти просто чекають, коли вона помре. Тоді вони зможуть привласнити будинок.

Жінка подала до суду. Суддя постановив виселити квартирантів примусово. Проте у пенсіонерки не вдається цього зробити. Наразі жінка не знає, де жити.

Що кажуть квартиранти

Орендарі виселятись відмовляються. Вони подали апеляцію. Її розгляд призначили на середину листопада.

Орендарка відмовилась давати коментарі журналістам. Вона посилається на те, що усі матеріали справи є у суді і їх можна переглянути.

Коли журналістка нагадала жінці, що це не її будинок, орендарка відповіла просто: "Я знаю".

Наразі пенсіонерка живе у лісі та чекає на розгляд апеляції. Сусіди жінку підтримують, бо знають, що будинок все ж належить їй.