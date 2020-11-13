Приватна лабораторія "Унілаб" робитиме ПЛР-тести на COVID-19 для Львівського обласного лабораторного центру втричі дешевше. Так обласній лабораторії тест на коронавірус коштуватиме 420 гривень.

Зазвичай ПЛР-тест на коронавірус коштує в "Унілабі" 1,5 тисячі гривень. У цю ціну входять реагенти, зарплатня працівників лабораторії та інші витрати. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Чому "Унілаб" робитиме ПЛР-тести втричі дешевше

Львівська обласна лабораторія уклала угоду з ТзОВ "Унілаб" на 2 мільйони гривень. Так, один ПЛР-тест на COVID-19 коштуватиме для обласної лабораторії 420 гривень.

Водночас на сайті "Унілабу" нетерміновий ПЛР-тест на COVID-19 коштує 1,5 тисячі гривень, а терміновий, результат якого можна отримати у день здачі, – 1,9 тисячі гривень. Також лабораторія робить екстратерміновий тест на коронавірус з результатом через 3 години, який обійдеться клієнту в 2,8 тисячі гривень.

Виконавчий директор "Унілаб" Олег Паньків розповів, що низька вартість ПЛР-тесту для Львівського лабораторного центру – це соціальний проєкт для лабораторії. Ціна тесту не перекриває усіх витрат, які "Унілаб" витрачає на його проведення.

Ми готові до компенсації частини вартості, адже розуміємо, що наш досвід та потужність лабораторії – це значна допомога у період активної боротьби з пандемією,

– додав Паньків.

Що кажуть у Львівській обласній лабораторії

Директорка Львівського обласного лабораторного центру Наталія Тімко розповіла, що ціна ПЛР-тесту в "Унілабі" є найдешевшою. Інші лабораторії пропонували робити одне тестування на коронавірус за 800 гривень й дорожче.

Собівартість одного ПЛР-тесту у лабораторіях може бути різною, бо вона складається з вартості реагентів, лабораторного обладнання та зарплати працівників. Проте Тімко впевнена, що "Унілаб" не працюватимуть собі у збиток.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу