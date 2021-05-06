На Львівщині лоб у лоб зіштовхнулись п'яні водії: неповнолітня потрапила в реанімацію – фото

Правоохоронці проводять розслідування. Винному у ДТП загрожує до 8 років в'язниці.
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Обидва водії були п'яні
- Вночі 5 травня в одному з сіл Стрийського району зіштовхнулись автівки Volkswagen Passat та ЗАЗ "Славута".
- За кермом Volkswagen перебував 29-річний місцевий житель, а за кермом ЗАЗ – його 24-річний односелець.
- Внаслідок ДТП 2 пасажирки Volkswagen травмувались.
- 17-річна дівчина потрапила у реанімацію, а 20-річна – після медичного обстеження поїхала додому.
- Правоохоронці встановили, що обидва водії керували автівками у стані алкогольного сп'яніння.
На сільській дорозі зіштовхнулись автівки п'яних водіїв / Фото поліції Львівщини
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Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп'яніння". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами від 5 до 8 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини