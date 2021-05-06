На Львівщині лоб у лоб зіштовхнулись п'яні водії: неповнолітня потрапила в реанімацію – фото

09:55

В одному з сіл Львівщини 5 травня на безлюдній нічній дорозі лоб у лоб зіштовхнулись Volkswagen Passat та ЗАЗ "Славута". Обидва водії були п'яними. Внаслідок ДТП 17-річна дівчина потрапила в реанімацію.