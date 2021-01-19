На Львівщині на трасі Київ – Чоп 18 січня трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись Daewoo Sens та Mitsubishi Lancer. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент, а 5 людей травмувались.

ДТП трапилась близько 21:10 неподалік села Зубра Пустомитівського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась аварія

На трасі Київ – Чоп близько 21:10 зіштовхнулись автівки Daewoo Sens та Mitsubishi Lancer.

За кермом Daewoo перебував 20-річний львів’янин, а Mitsubishi керував 19-річний житель Пустомитівського району.

Внаслідок аварії травмувались 5 людей: водій Daewoo та 2 його пасажири – жителі Зубри віком 19 та 21 рік, а також двоє 18-річних пасажирів Mitsubishi, жителі Пустомитівщини.

Медики відвезли усіх постраждалих до лікарні.

Дивіться фото з місця аварії / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Наразі поліцейські розслідують обставини та причини ДТП.