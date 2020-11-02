На Львівщині у Пустомитівському районі 1 листопада трапилась пожежа у церкві Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ. Вогнеборцям вдалось врятувати храм, який побудували ще у XVI столітті.

Церква розташована у селі Щирець на вулиці Золотогірська. Храм XVI століття загорівся близько 14:30. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба ДСНС Львівщини. Читайте також Біля Львова трапилась жахлива пожежа: загинув чоловік – фото згарища Як гасили пожежу у церкві Повідомлення про пожежу у церкві надійшло близько обіду. Надзвичайники одразу виїхали на місце виклику.

Там вони побачили, що пожежа виникла в захристії церкви.

Рятувальники, не гаючи ні хвилини, почали гасити вогонь.

Пожежу локалізували близько 15:05. Надзвичайникам вдалось повністю загасити вогонь о 15:17.

До ліквідації пожежі долучились 32 рятувальники та 9 одиниць спецтехніки.

Пожежа виникла в захристії церкви / Фото ДСНС Львівщини Правоохоронці розслідують наслідки пожежі Вогонь знищив близько 30 квадратних метрів церкви. Проте ніхто внаслідок пожежі не постраждав. Наразі правоохоронці розслідують причини виникнення пожежі у церкві XVI століття.

Пожежа знищила близько 30 квадратних метрів церкви / Фото ДСНС Львівщини До теми У Києві на Подолі горів історичний будинок Коротко про церкву Різдва Пресвятої Богородиці Церкву Різдва Богородиці побудували у селі Щирець ще у 60-ті роки XVI століття.

Храм унікальний завдяки своєму архітектурному комплексу. У церкві є стіна княжих часів, храм і дзвіниця під гонтом.

Перебудовою церкви займались відомі архітектори Василь Нагірний і Лев Левинський.

Колись храм мав 3 куполи, але через потрапляння у церкву в часи Першої світової війни артилерійського снаряда зараз зберігся тільки один.

Церкву Різдва Пресвятої Богородиці вважають однією з небагатьох уцілілих трикамерних споруд, які характерні для української архітектури XV–XVI століть.

За своїм типом храм є оборонною спорудою.

Наразі правоохоронці розслідують причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини