На Львівщині мало не згоріла церква XVI століття: фото
На Львівщині у Пустомитівському районі 1 листопада трапилась пожежа у церкві Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ. Вогнеборцям вдалось врятувати храм, який побудували ще у XVI столітті.
Церква розташована у селі Щирець на вулиці Золотогірська. Храм XVI століття загорівся близько 14:30. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як гасили пожежу у церкві
- Повідомлення про пожежу у церкві надійшло близько обіду. Надзвичайники одразу виїхали на місце виклику.
- Там вони побачили, що пожежа виникла в захристії церкви.
- Рятувальники, не гаючи ні хвилини, почали гасити вогонь.
- Пожежу локалізували близько 15:05. Надзвичайникам вдалось повністю загасити вогонь о 15:17.
- До ліквідації пожежі долучились 32 рятувальники та 9 одиниць спецтехніки.
Пожежа виникла в захристії церкви / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці розслідують наслідки пожежі
Вогонь знищив близько 30 квадратних метрів церкви. Проте ніхто внаслідок пожежі не постраждав.
Наразі правоохоронці розслідують причини виникнення пожежі у церкві XVI століття.
Пожежа знищила близько 30 квадратних метрів церкви / Фото ДСНС Львівщини
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Коротко про церкву Різдва Пресвятої Богородиці
- Церкву Різдва Богородиці побудували у селі Щирець ще у 60-ті роки XVI століття.
- Храм унікальний завдяки своєму архітектурному комплексу. У церкві є стіна княжих часів, храм і дзвіниця під гонтом.
- Перебудовою церкви займались відомі архітектори Василь Нагірний і Лев Левинський.
- Колись храм мав 3 куполи, але через потрапляння у церкву в часи Першої світової війни артилерійського снаряда зараз зберігся тільки один.
- Церкву Різдва Пресвятої Богородиці вважають однією з небагатьох уцілілих трикамерних споруд, які характерні для української архітектури XV–XVI століть.
- За своїм типом храм є оборонною спорудою.
Наразі правоохоронці розслідують причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини
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