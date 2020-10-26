У селі Прибужани Кам'янка-Бузького району 25 жовтня автівка Mazda збила велосипедиста. Чоловіка відвезли до лікарні, але врятувати йому життя не вдалося – він помер.

Аварія трапилась на трасі Львів – Радехів – Луцьк близько 18:30. Водій автівки Mazda наїхав на велосипедиста. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини. Читайте також На Львівщині позашляховик збив 7-річного хлопчика: дитина в лікарні Як Mazda збила велосипедиста За кермом автівки перебував 30-річний житель села Прибужани.

Він не зміг уникнути зіткнення з чоловіком, який їхав на велосипеді.

Внаслідок аварії 65-річний місцевий житель дуже травмувався.

Медики відвезли його до лікарні. Проте від травм, які чоловік отримав у ДТП, він помер. Що загрожує винному у ДТП Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Максимальне покарання за такий злочин – до 8 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Водій автівки не зміг уникнути зіткнення з велосипедистом / Фото поліції Львівщини