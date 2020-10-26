На Львівщині Mazda збила велосипедиста: чоловік помер у лікарні – фото
У селі Прибужани Кам'янка-Бузького району 25 жовтня автівка Mazda збила велосипедиста. Чоловіка відвезли до лікарні, але врятувати йому життя не вдалося – він помер.
Аварія трапилась на трасі Львів – Радехів – Луцьк близько 18:30. Водій автівки Mazda наїхав на велосипедиста. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як Mazda збила велосипедиста
- За кермом автівки перебував 30-річний житель села Прибужани.
- Він не зміг уникнути зіткнення з чоловіком, який їхав на велосипеді.
- Внаслідок аварії 65-річний місцевий житель дуже травмувався.
- Медики відвезли його до лікарні. Проте від травм, які чоловік отримав у ДТП, він помер.
Що загрожує винному у ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Максимальне покарання за такий злочин – до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Водій автівки не зміг уникнути зіткнення з велосипедистом / Фото поліції Львівщини
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