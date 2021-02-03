Протестують проти малої зарплати: на Львівщині медсестри оголосили голодування – фото

Працівниці КНП ЛОР "Лікарня відновного лікування №3" у Соснівці оголосили про голодування. Так медсестри, санітарки та фізичні терапевти вимагають діалогу з керівництвом, адже вже майже рік отримують близько 2,6 тисячі гривень зарплати.

Джерело: фейсбук ГО "Соціальний рух"

КНП ЛОР "Лікарня відновного лікування №3" вже майже рік перебуває у стані вимушеного простою. Тому медпрацівниці отримують лише 66% від тарифної ставки.

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Чому медпрацівниці почали акцію протесту

Через вимушений простій медзакладу деякі працівниці отримують 2,6 тисячі гривень зарплати, адже за законодавством, у таких умовах роботодавець може виплачувати лише 66% ставки. Тривале перебування медзакладу у стані простою викликало обурення колективу, адже, за їхніми словами, за такі гроші неможливо утримувати себе та родину.

В акції протесту беруть участь медсестри, санітарки та фізичні терапевти. Серед голодуючих є й одинокі матері, й навіть вагітна жінка.

Ми добиваємося виходу з вимушеного простою і наказу про поновлення роботи. Адміністрація працює, а медперсонал майже 10 місяців не працює. Окрім того, нас турбує загроза реорганізації закладу,

– розповіла медсестра Ольга Сенюта.

За словами протестувальниць, до голодування призвела неможливість протягом тривалого часу за допомогою переговорів вирішити ситуацію. Жінки навіть звертались за допомогою до чиновників у Львові. За весь цей час керівництво медзакладу не вжило ніяких заходів, щоб забезпечити колектив іншою роботою й виплачувати їм більшу зарплату.

Дивіться фото акції протесту медсестер у Соснівці / Фото "Трудової Галичини"