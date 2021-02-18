Працівники Галицької митниці вилучили понад 22 тонни паркету. Водій намагався перевезти його у Німеччину як "тверде біопаливо".

Чоловік намагався перевезти незадекларований паркет через пункт пропуску Краківець – Корчова. Невдовзі митники скерують справу до суду.

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Як митники вилучили 22 тонни паркету

Водій вантажівки намагався перевезти у Німеччину через пункт пропуску Краківець – Корчова понад 22 тонни деревини.

Представник лісопереробної компанії з Рівненщини показав митникам документи, згідно з якими ця деревина була "твердим біопаливом" та "обрізами від виробництва планок для дубового паркету".

Проте, за висновками лісотоварознавчої експертизи, насправді деревина була планками та фризами для паркетного покриття.

Також код товару був інший, аніж вказано в документах.

Таким чином, чоловік не вказав точних відомостей про товар, який підлягає обов'язковому декларуванню.

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Що загрожує чоловікові

Митники склали протокол про порушення митних правил за "недекларування товарів комерційного призначення". Санкція статті передбачає покарання – штраф у розмірі 100% вартості контрабанди з наступною її конфіскацією.

Співробітники Галицької митниці вилучили увесь незадекларований паркет. Справу скерують до суду, який і обере покарання для чоловіка.