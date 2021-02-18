На Львівщині митники вилучили понад 22 тонни незадекларованого паркету: фото

Джерело:Галицька митниця
Працівники Галицької митниці вилучили понад 22 тонни паркету. Водій намагався перевезти його у Німеччину як "тверде біопаливо".
Чоловік намагався перевезти незадекларований паркет через пункт пропуску Краківець – Корчова. Невдовзі митники скерують справу до суду.
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Дивіться фото, що саме знайшли митники / Фото Галицької митниці
Митники склали протокол про порушення митних правил за "недекларування товарів комерційного призначення". Санкція статті передбачає покарання – штраф у розмірі 100% вартості контрабанди з наступною її конфіскацією.
Співробітники Галицької митниці вилучили увесь незадекларований паркет. Справу скерують до суду, який і обере покарання для чоловіка.