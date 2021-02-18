На Львівщині митники вилучили понад 22 тонни незадекларованого паркету: фото

18 лютого 2021 , 18:01
Читать новость на русском

Джерело:

Галицька митниця

Працівники Галицької митниці вилучили понад 22 тонни паркету. Водій намагався перевезти його у Німеччину як "тверде біопаливо".

Чоловік намагався перевезти незадекларований паркет через пункт пропуску Краківець – Корчова. Невдовзі митники скерують справу до суду.

До теми Товари на понад мільйон гривень: митники викрили контрабандистів

Як митники вилучили 22 тонни паркету

  • Водій вантажівки намагався перевезти у Німеччину через пункт пропуску Краківець – Корчова понад 22 тонни деревини.
  • Представник лісопереробної компанії з Рівненщини показав митникам документи, згідно з якими ця деревина була "твердим біопаливом" та "обрізами від виробництва планок для дубового паркету".
  • Проте, за висновками лісотоварознавчої експертизи, насправді деревина була планками та фризами для паркетного покриття.
  • Також код товару був інший, аніж вказано в документах.
  • Таким чином, чоловік не вказав точних відомостей про товар, який підлягає обов'язковому декларуванню.

Дивіться фото, що саме знайшли митники / Фото Галицької митниці

Що загрожує чоловікові

Митники склали протокол про порушення митних правил за "недекларування товарів комерційного призначення". Санкція статті передбачає покарання – штраф у розмірі 100% вартості контрабанди з наступною її конфіскацією.

Співробітники Галицької митниці вилучили увесь незадекларований паркет. Справу скерують до суду, який і обере покарання для чоловіка.