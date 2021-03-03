На Львівщині митники вилучили партію капучино на понад мільйон гривень: фото

3 березня 2021 , 12:06
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Джерело:

Галицька митниця

Співробітники Галицької митниці зупинили вантажівку, у якій перевозили чималу партію капучино. Увесь товар вилучили. Його вартість становить понад мільйон гривень.

Капучино вилучили на пункті пропуску Шегині – Медика. Невдовзі справу скерують до суду.

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Як митники вилучили капучино на мільйон гривень

  • На пункт пропуску Шегині – Медика прибула вантажівка, у якій перевозили чималу партію капучино.
  • Згідно з документами майже 18 тисяч 1-кілограмових пакувань напою перевозили з Кракова у Львів.
  • Загальна вартість товару становила понад 21 тисячу євро.
  • Проте митники під час контролю знайшли міжнародну товарно-транспортну накладну та рахунок-фактуру, де було вказано, що вартість цього товару – 39 тисяч євро.
  • Отже, водій надав митникам фіктивні документи.
  • Тож правоохоронці склали протокол про порушення митних правил за "переміщення товарів з приховуванням від митного контролю".
  • Санкція статті передбачає покарання – штраф у розмірі повної вартості товару з наступною його конфіскацією.
  • Митники вилучили усю партію капучино. Невдовзі справу скерують до суду.

Дивіться фото, що саме вилучили митники / Фото Галицької митниці