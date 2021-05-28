На Львівщині можуть знову підвищити вартість проїзду в приміських автобусах

На Львівщині можуть підняти вартість прозду в приміських автобусах. За словами перевізників, мінімальна ціна квитка може зрости на 20%.

Перевізники, які обслуговують приміські, міжміські та обласні маршрути, можуть самостійно підвищувати вартість проїзду. Тож відповідно до їхніх витрат зростають й тарифи в автобусах.

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На приміських маршрутах можуть підвищити вартість проїзду

Керівник Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка розповів, що на Львівщині можуть підвищити мінімальну вартість проїзду в приміських автобусах на 20%. Наразі вона становить 10 гривень, а після підвищення пасажирам доведеться платити вже 12.

Мінімальна вартість на приміських маршрутках від грудня минулого року становить 10 гривень, але не виключено, що через те, що приміські перевізники зараз сплачують ПДВ, вартість може змінитися до 12 гривень,

– зазначив посадовець.

Проте наразі остаточного рішення щодо цього немає. Водночас перевізники, відповідно до своїх витрат, можуть самостійно коригувати тарифи на проїзд у приміських, міжміських та обласних автобусах.