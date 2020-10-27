На Львівщині Nissan переїхав чоловіка: водій не помітив, що той лежав на дорозі – фото
На Львівщині 26 жовтня трапилась ДТП. Автівка Nissan Primera переїхала чоловіка, який лежав на дорозі. Водій його не помітив.
Інцидент трапився у селі Жовтанці Кам’янка-Бузького району близько 20:40. Наразі обставини ДТП розслідують правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
Читайте також На Львівщині трапилась нищівна ДТП: автівки розтрощило вщент – фото
Як трапилась аварія
- На вулиці Куликівській на дорозі лежав 66-річний місцевий житель.
- 37-річний водій автівки Nissan його не помітив і переїхав.
- Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії.
- Проте слідчі не виключають ймовірності, що постраждалий міг померти ще до наїзду автівки.
- Тіло чоловіка скерували на експертизу.
Що загрожує винному у ДТП
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. За такий злочин винному загрожує покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати автомобілем терміном до 3 років.
Наразі слідчі встановлюють причини та обставини ДТП.
Водій не помітив чоловіка, який лежав на дорозі / Фото поліції Львівщини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter