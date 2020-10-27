На Львівщині 26 жовтня трапилась ДТП. Автівка Nissan Primera переїхала чоловіка, який лежав на дорозі. Водій його не помітив.

Інцидент трапився у селі Жовтанці Кам’янка-Бузького району близько 20:40. Наразі обставини ДТП розслідують правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась аварія

На вулиці Куликівській на дорозі лежав 66-річний місцевий житель.

37-річний водій автівки Nissan його не помітив і переїхав.

Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії.

Проте слідчі не виключають ймовірності, що постраждалий міг померти ще до наїзду автівки.

Тіло чоловіка скерували на експертизу.

Зверніть увагу! Будьте особливо обережними, керуючи автомобілем у пізній час доби. Ретельно дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте уважними. Це може зберегти ваше та чуже життя.

Що загрожує винному у ДТП

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. За такий злочин винному загрожує покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати автомобілем терміном до 3 років.

Наразі слідчі встановлюють причини та обставини ДТП.



Водій не помітив чоловіка, який лежав на дорозі / Фото поліції Львівщини